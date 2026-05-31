Deniz Çayırlarını Koruma Projesi
31.05.2026 14:48
Bakan Kurum, Mapa Şamandıra Projesi ile deniz çayırlarını koruyarak ekosistem dengesini sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deniz çayırlarını korumak ve ekosistem dengesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Mapa Şamandıra Projesi'ne ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, projeye ilişkin görüntülere yer verdi.

Mavi mirası koruduklarını belirten Kurum, "Mapa Şamandıra Sistemi sayesinde deniz çayırları korunacak, kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek, deniz trafiği düzene girecek, deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek, hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Mapa Şamandıra Projesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dünyadaki oksijenin yüzde 70'ini üreten, denizlerdeki en önemli oksijen kaynağı olan ve "denizlerin ormanları" olarak bilinen deniz çayırlarını korumak için 2024'te Mapa Şamandıra Projesi için altyapı çalışmalarını başlattı.

Proje, pilot bölge olarak 90 bin 20 kilometrelik alanda Fethiye- Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek-Dalaman koylarında uygulanacak.

Bugüne kadar bu alandaki 17 koya, 926 deniz mapası ve 906 tonoz yerleştirildi. Mevcut haliyle 856 tekneye hizmet verecek kapsamlı bir deniz koruma ağı oluşturuldu.

Ekosistem dengesinin sürekliliği sağlanacak

Projeyle koylarda rastgele demir atılmasının önüne geçilerek, deniz tabanında oluşan fiziksel tahribat engellenecek. Deniz çayırları ve hassas denizel habitatlar etkin biçimde korunarak ekosistem dengesinin sürekliliği sağlanacak. Deniz suyu kalitesinin bozulmasına yol açabilecek tüm faaliyetler, önleyici yaklaşımla kontrol altına alınacak.

Su altına bırakılan tonozlar ve koylara kurulan bu sistem sayesinde, kıyılara zarar veren kontrolsüz tekne bağlama alışkanlıkları sona erecek, koylardaki yoğun deniz trafiği düzenlenecek ve deniz turizmi daha sürdürülebilir bir hale gelecek.

Mapa Şamandıra Projesi kapsamında "https://deria.gov.tr" adresli DERİA web mobil uygulamasının da altyapısı tamamlanma aşamasına geldi.

Test süreci devam eden uygulama sayesinde tekne sahipleri ve kullanıcılar, Göcek bölgesindeki tüm koyları harita tabanlı arayüz üzerinden görüntüleyebilecek. Uygun bağlama noktalarını incelemenin yanı sıra çevrim içi rezervasyon yapabilecek.

Ayrıca kullanıcılar uygulama üzerinden oluşturulan QR kodu okutarak bağlama işlemini kendi başlarına da hızlı ve kontrollü biçimde tamamlayabilecek.

Uygulama için şamandıralara QR işaretleme işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

