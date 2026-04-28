Deniz Dorbek Koçak: Türkiye Küresel Zincirlerin Yatırım Haritasında Yerini Sağlamlaştırdı

Regulus Collective Kurucusu Deniz Dorbek Koçak, Türkiye'nin turizmdeki ivmesinin sistemli bir sektörel iradenin sonucu olduğunu vurguladı. Koçak, uluslararası otel markalarının Türkiye'deki varlığını istikrarlı şekilde artırmasının pazarın yapısal olgunluğa ulaştığının göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin çok segmentli turizm mimarisinin önemine değinen Koçak, bu dönüşümün tesadüfi olmadığını, uzun vadeli ve sistemli bir sektörel iradenin sonucu olduğunu söyledi.

Koçak, ABD pazarındaki yatırımcıların Türkiye'ye artan ilgisine vurgu yaparak, kur arbitrajı, coğrafi yeniden çerçeveleme ve Türkiye'nin küresel anlatı içinde belirgin hale gelmesinin bu ilgiyi tetikleyen unsurlar olduğunu ifade etti. Ayrıca butik otelcilik alanında Türkiye'nin büyük potansiyele sahip olduğunu ancak yeterince değerlendirilmediğini belirten Koçak, sofistike gezginlerin 'sadece burada' deneyimi aradığını ve Türkiye'nin bu talebe karşılık verebilecek derin bir arza sahip olduğunu söyledi.