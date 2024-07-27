Deniz Feneri Derneği, Filistinli Öğrencilerle Dostluk Günü'nde Buluştu - Son Dakika
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Deniz Feneri Derneği, Filistinli Öğrencilerle Dostluk Günü'nde Buluştu

Deniz Feneri Derneği, Filistinli Öğrencilerle Dostluk Günü\'nde Buluştu

Deniz Feneri Derneği üyeleri, 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü kapsamında, Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi. Dernek merkezinde düzenlenen yemekte konuşan Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak, Filistin'deki acıların soykırıma dönüştüğünü vurguladı. Filistinli Öğrenciler Derneği adına konuşan Abdurrahman El Himdiyat ise İsrail'in saldırılarında Gazze'de birçok kişinin şehit ve gazi olduğunu belirtti.

27.07.2024 21:22
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Deniz Feneri Derneği üyeleri, 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü kapsamında, Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

Derneğin Topkapı'daki merkezinde düzenlenen yemekte bir konuşma yapan Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak, Dünya Dostluk Günü'nü vesilesiyle bir grup Gazzeli, Filistinli aileyi, öğrenciyi misafir etmek istediklerini söyledi.

Kendileri için her günün dostluk, kardeşlik günü olduğunu dile getiren Koçak, ama Gazze ve Filistin'i bugün vesilesiyle daha yoğun bir şekilde gündemlerine almak istediklerini kaydetti.

Koçak, Filistin'de 1917'de İngiliz işgaliyle başlayan acıların, Ekim 2023'ten itibaren artarak soykırıma dönüştüğünü vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerika'da alkışlandığını anımsatan Koçak, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde İsrail'in katil başbakanı konuşma yaparken Amerikalı senatörler ellerini patlatırcasına alkışlıyorlardı. Bir saatlik konuşmada altmışa yakın alkış vardı. Bu bize bir şey gösteriyordu. Evet küfür tek millet ve küfür bir dayanışma halinde. Küfür kendi katillerini ödüllendiriyor, teşvik ediyor, 'Devam et' diyor, 'Biz senin yanındayız.' Bu Gazze'deki direnişten biz Müslümanların alacağımız büyük dersler var. Bütün Müslümanların, İslam dünyasının aynı direnişi, aynı dayanışmayı, aynı birleşmeyi ortaya koyması gerekiyor."

Filistinli Öğrenciler Derneği adına konuşan Abdurrahman El Himdiyat da ekimden bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda Gazze'de ailesinde şehit ve gazi olmayan hiç kimsenin kalmadığını söyledi.

Himdiyat, işgalci İsrail'in, bebek, çocuk ve kadın ayırt etmeksizin herkesi öldürdüğünü vurguladı.

Konuşmaların ardından sanatçı Murat Bozkurt ilahiler seslendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deniz Feneri Derneği, Filistinli Öğrencilerle Dostluk Günü'nde Buluştu - Son Dakika

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