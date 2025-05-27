Deniz Feneri Kurban Kampanyası

Deniz Feneri Derneği, 3 kıtada Türkiye'nin de içinde bulunduğu 20 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 20 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı yapacak Deniz Feneri, bu yıl Kurban Bayramı organizasyonunu "Kurban Kim?" sloganıyla başlattı.

Bu yılın en büyük ve öncelikli hedefi ise 1,5 yıldır abluka altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkı olacak. Gazze'ye yönelik kurban organizasyonu hem insani yardımın niteliği hem de lojistiği açısından özel planlama içeriyor.

Kurban etleri savaşın tam ortasındaki Gazze'ye konserve formunda ulaştırılacak. Kurbanlıklar İslami usullere uygun kesildikten sonra etler hızlıca şoklanarak hijyenik ortamda korunacak, ardından özel tesiste konserve haline getirilecek. Konserveler, belirlenen güzergah üzerinden Gazze halkına ulaştırılacak.

Bu sayede Gazze'de taze et ulaştırmanın mümkün olmadığı savaş ve abluka şartlarında uzun süre bozulmadan kalabilen, güvenli ve protein açısından zengin et konservesi bölge halkına iletilecek. Bu yöntemle binlerce Gazzeli aileye ulaşılması ve sürdürülebilir yardım sağlanması amaçlanıyor.

Kurban bedelleri

Dernek, yurt dışında milyonlarca insanın bayramda kurban etiyle buluşabilmesi için kurban bağışlarını dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyor.

Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak üzere onlarca ülkede kurban organizasyonu yapılacak.

Kurban bedeli yurt dışı için 4 bin 700, yurt içi ve Suriye için 16 bin 500, Gazze için 8 bin, Arakan için 6 bin lira olarak belirlendi.

Hayırseverler, derneğin internet adresinden, çağrı merkezinden, dernek merkezlerine başvurarak ya da bankalarda bulunan Deniz Feneri Derneği hesaplarına ödeme yaparak kurban bağışı yapabiliyor.

İslami kurallara uygun olarak seçilip kesilen kurbanlıkların etleri, ihtiyaç sahiplerine elden ya da işlenerek ulaştırılıyor. Kesim bilgisi kısa mesajla paylaşılırken, vekalet sahibine kesim anına ait video kaydı da gönderiliyor.

Ayrıca, dernek bu yıl 30 ülkede binlerce yetime bayramlık kıyafet yardımı yapmayı hedefliyor. Hayırseverler, 1500 lira bağışla bir yetimi bayramlıkla sevindirebilirken, kısa mesaj yoluyla da 50 liralık katkıda bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, kurbanın sadece kesilen hayvan değil, umut olan iyilik olduğunu belirterek, "Bu yıl kurbanlarımızı Gazze'de her lokması bir cana umut olacak şekilde ulaştıracağız. Konserve sistemimizle abluka altındaki Gazze'ye güvenli gıda taşıyacağız." ifadelerini kullandı.