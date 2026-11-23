(İSTANBUL) Yazar Aygün Kevrina, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketine uğurlandı. Türkiye devrimci hareketinin öne çıkan isimlerinden Deniz Gezmiş ile yaşadığı aşkı ve 42 yıl boyunca içinde taşıdığı anılarını "Sırlarım İpte Asılı Kaldı Balım" adlı kitabında kaleme alan Kevrina'nın cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.

Yazar Aygün Kevrina hayatını kaybetti. Kevrina'nın vefat haberi, kitabını yayımlayan Kor Kitap tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Yayınevi, Kevrina'nın yaşam öyküsünü anlatma cesaretine ve geride bıraktığı tanıklıklara dikkat çekerek bir taziye mesajı yayımladı. Aygün Kevrina için Karacaahmet Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Kevrina'nın cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.

Aygün Kevrina'nın bilinen tek eseri, 42 yıl boyunca içinde taşıdığı sırrı, aşkı ve bir dönemin toplumsal ve siyasal atmosferine ilişkin tanıklıklarını "Sırlarım İpte Asılı Kaldı Balım" adlı kitabında okuyucularla paylaşmıştı. Türkiye devrimci hareketinin öne çıkan isimlerinden Deniz Gezmiş ile yaşadığı aşkı anlatan Kevrina, eserinde kişisel yaşamının yanı sıra dönemin gençlik hareketlerine ve mücadele ortamına da yer vermişti.

KOR KİTAP'TAN VEDA MESAJI

Kor Kitap, yayımladığı taziye mesajında Kevrina'nın Deniz Gezmiş'in anısına aradan geçen yıllara rağmen saygı ve aşkla bağlı kaldığını vurguladı. Açıklamada, "Aygün Kevrina bize bir sevdayı ve tarihin çoğu zaman görünmeyen yüzünü de miras bıraktı" ifadelerine yer verildi.

Yayınevi ayrıca Kevrina'nın kendi hikayesini anlatma cesaretine ve bıraktığı tanıklığa dikkat çekerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"KALEMİ ÇOK GÜÇLÜYDÜ"

Tören sırasında ANKA'ya konuşan Aygün Kevrina'nın ablası Rasime Töralp, "Dünya iyisi bir insandı. Ve evrensel bir insandı. Herkesi sever, herkese elinden geldiği kadar koşar, yardım ederdi. Duyguları çok güçlüydü. Kalemi çok güçlüydü. Ben yalnız kardeşimi değil, arkadaşımı da kaybettim. Dostumu kaybettim. Herkese akıl verir, hepimize yardım ederdi" dedi.

"'DENİZ, SEVDAMDI' DERDİ"

Kevrina'nın yakın arkadaşı Feride Esen Bilgin, "Aygün Hanım'ı ben Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kitap kulübünde dergi çıkarırken tanıdım. Harika bir insandı. Duygululuğu, coşkululuğu, sevecenliği... Ben onu çok çok sevdim. Beni rahmetli Türkan Saylan hocamız, TRT'de prodüktör olduğum zaman yaptığım programlardan dolayı, Kadıköy Çağdaş Yaşam bir dergi çıkaracak, yardımcı olabilir misin, dedi. Ben de gittim, orada tanıdım. Çok güzel yazıyordu, çok duyguluydu. Sonra bir arkadaş olduk. Benim için çok önemli oldu. Anılarını anlattı. Sevgili Deniz'le olan aşkını anlattı. Ama 'Sevdamız' derdi o. Eşine de çok büyük saygı duyardı. Eşi için, 'O benim canımdı.' derdi. 'Deniz de sevdamdı.' derdi. O harika bir insandı. Hep sevgi doluydu. Heyecanlı, coşkulu bir insandı. Çok güzeldi, güzel insandı. Benim estetik insan diyebileceğim birisiydi. Onu çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.