Deniz Göktaş Yeniden Tutuklandı

(ANKARA)- "Ölü Deniz" adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, tahliye kararının ardından cezaevinden çıkamadan aynı gösterideki sözleri nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla yeniden tutuklandı.

Tekirdağ'daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı inceleyen İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, tahliye kararı verdi.

Kararın ardından Göktaş, aynı gösterideki sözleri nedeniyle bu kez "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Göktaş'ın avukatına haber verilmezken barodan avukat çağrıldı.

Göktaş savunmasında suçu ve suçluyu övme kastının bulunmadığını, sözlerinin mizahi eleştiri içerdiğini belirtti.

Hakimlik, Göktaş'ın gösterisinde tetikçi tutulmasına ilişkin sözlerini, "Daltonlar" adlı suç grubunun eylemlerini öven, meşru gösteren ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran ifadeler olarak değerlendirdi. Göktaş'ın "kaçma ve delilleri karartma şüphesi" gerekçeleriyle yeniden tutuklanmasına karar verildi.