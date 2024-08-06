Deniz kaplumbağalarının ölüme yürümemesi için Erol öğretmen nöbette - Son Dakika
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Deniz kaplumbağalarının ölüme yürümemesi için Erol öğretmen nöbette

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz kaplumbağalarının yavrularının denizle buluşması için gönüllü nöbet tutan öğretmen Erol Yüksek, takdir topluyor. Yavruların suni ışıkları takip ederek ölüme yürüdüklerine dikkat çeken Yüksek, bu durumu önlemek için çalışmalar yapıyor.

06.08.2024 09:24
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Deniz kaplumbağalarının ölüme yürümemesi için Erol öğretmen nöbette

HATAY - Akdeniz'e sahili bulunan Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsala yumurtalarını bırakan deniz kaplumbağalarının yavrularının denizle buluşması için gönüllü nöbet tutan öğretmen Erol yüksek, yaptığıyla takdir topluyor.

Doğu Akdeniz sahilleri üreme dönemindeki kaplumbağaları ve caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. Hatay'ın Samandağ ilçesi kumsalı da deniz kaplumbağalarının uğrak noktaları halinde. Gece saatlerinde karanlıkta yumurtalarını kumsala bırakan deniz kaplumbağalarının yavruları bir süre sonra denizle buluşuyor. Deniz kaplumbağalarının denizle buluşmalarında yardımlarınaysa Fen Bilimleri Öğretmeni Erol Yüksek koşuyor. Türkiye'nin en uzun sahillerinden olan 14 kilometrelik Samandağ sahilinde deniz kaplumbağalarının "güvenli yaşam yolculuğu" yapabilmesi için gönüllü nöbet tutan Yüksek, yaptığıyla takdir topluyor. Yüksek, vatandaşları deniz kaplumbağalarının suyla buluşma yolculuğunda duyarlı olmaya davet etti.

Yavruların suni ışıkları takip ederek ölüme yürüdüklerine dikkat çeken Erol Yüksek, " Daha çok geceleri çıkıyorum çünkü en çok geceleri yavrular yuvasından çıkıyor. Günlük ortalama 10 ya da 15 yavruya denk geliyorum ama bazen bu 70-80'ide bulabiliyor. Her yavru gördüğümde bir tane bile olsa diğer gün geleceğim diyorum, bunu Ağustos sonuna kadar yapmayı düşünüyorum. Aslında bu benim için hem yakıttan hem de zamandan sıkıntı ama canları sağolsun. Bunu yaparken ben mutlu oluyorum bir vatandaş olarak. En büyük sorun suni aydınlatmalar yavru kaplumbağalar yanlış yere gidiyor ciddi bir kısmı sayı veremiyorum ama defalarca denk geldim. Yavrular ışıkları takip ederek yanlış yere gidip maalesef ölüyorlar, bizde bunun önüne geçmek için gönüllü çalışma yapıyoruz "dedi.

Deniz kaplumbağalarının ölüme yürümemesi için Erol öğretmen nöbette
Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz kaplumbağalarının ölüme yürümemesi için Erol öğretmen nöbette - Son Dakika

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