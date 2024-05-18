Deniz Kuvvetleri Donanması Gemileri Finike Limanı'nda Ziyarete Açık - Son Dakika
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Deniz Kuvvetleri Donanması Gemileri Finike Limanı'nda Ziyarete Açık

Deniz Kuvvetleri Donanması Gemileri Finike Limanı\'nda Ziyarete Açık

Deniz Kurdu Tatbikatı'nın ardından Antalya'nın Finike Limanı'na demirleyen donanmanın komutanları, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında, TCG Gaziantep ve TCG Karayel gemileri de 19 Mayıs tarihine kadar Finike Limanı'nda ziyarete açık olacak.

18.05.2024 11:29
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Deniz Kurdu Tatbikatı'nın ardından Antalya'nın Finike Limanı'na demirleyen donanmanın komutanları Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi ziyaret etti.

Belediye gerçekleşen ziyarette, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yusuf Akyüz ile 2. Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Albay Berke Uraz, TCG Gaziantep Komutanı Deniz Albay Ufuk Koç, TCG Gaziantep Başçarkçı Deniz Binbaşı Oktay Dönmez, TCG Bartın Komutanı Deniz Binbaşı Hakan Topçular, TCG Bartın Başçarkçı Deniz Binbaşı Selman Metin hazır bulundu.

TCG Gaziantep ve TCG Karayel'i görmek için Başkan Geyikçi'yi gemilere davet eden Tuğamiral Akyüz, yaptığı açıklamada, "Bizlere ev sahipliği yapan Finikeli vatandaşlarımızı ve gemilerimizi görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı 19 Mayıs tarihine kadar Finike Limanı'na bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de Deniz Kuvvetleri donanmasının göz bebeği olan gemileri Finike'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

TCG Gaziantep ve TCG Karayel gemileri, 19 Mayıs'a kadar saat 10.00-17.00 arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deniz Kuvvetleri Donanması Gemileri Finike Limanı'nda Ziyarete Açık - Son Dakika

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