Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, İngiltere'de mevkidaşı Jenkins'le buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İngiltere'deki resmi temaslarında mevkidaşı Orgeneral Gwyn Jenkins ile bir araya geldi. Tatlıoğlu ayrıca Rolls-Royce yetkilileriyle görüştü ve Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ı ziyaret etti.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İngiltere'de temaslarda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Oramiral Tatlıoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Krallık'ta, Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Gwyn Jenkins ile bir araya geldi.
Burada ayrıca Rolls-Royce yetkilileri Alexander Zino ve Katherine Williams ile görüşen Oramiral Tatlıoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Londra Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Özgür Dündar'ı da ziyaret etti.
Kaynak: AA
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