Deniz suyu ısınıyor, Eylül'de tropikal fırtına bekleniyor İzmir'de La Nina etkisini gösterecek - Son Dakika
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Deniz suyu ısınıyor, Eylül'de tropikal fırtına bekleniyor İzmir'de La Nina etkisini gösterecek

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Su ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Eylül ayında tropikal fırtınaların ortaya çıkabileceği ve İzmir'e güzel bir yağış getirebileceği belirtildi.

15.08.2024 10:31
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Deniz suyu ısınıyor, Eylül'de tropikal fırtına bekleniyor

İzmir'de La Nina etkisini gösterecek

İZMİR - Su ve hava sıcaklıklarında yavaş yavaş ortalamanın altına düşüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Eylül ayında eğer bu sıcaklık devam ederse, tropikal fırtınalar ortaya çıkar. Bize çok güzel yağış getirir. Eylül ayında güzel bir yağış alma ihtimalimiz çok yüksek" dedi.

İzmir'de 2023 yılı Temmuz ayında deniz suyu sıcaklığında Türkiye rekoru kırılmıştı. 2024 yılı itibarıyla ise deniz suyu sıcaklıklarında geçen yıla oranla düşüş görüldü. Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar ise suda soğuma ve ısınmanın sürekli olarak gerçekleştiğini söyleyerek, deniz suyu sıcaklıklarında düşüş görülse de sıcaklığın hala ortalamanın üstünde seyrettiğini aktardı. Prof. Dr. Yaşar, deniz suyu sıcaklığının yüksek olması sebebiyle Eylül ayında soğuk havayla sıcak denizin karşılaşmasıyla tropikal fırtına oluşabileceğinin kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

"El Ninonun etkileri hala devam ediyor"

İklimlerin sürekli değişen doğa olayları olduğunu ve her zaman biriminin içinde bir küresel ısınma bir de soğuma olduğunu aktaran Prof. Dr. Yaşar, şunları kaydetti:

"24 saat içerisinde gündüz çok sıcaktır, gece soğur. Biz ya küresel soğumada ya da ısınmada oluruz. Önemli olan trendimiz, bizim çıkış olayımız. Örneğin öğlen saatlerinde su ısınarak gidiyor ama akşamüstüne doğru tekrar yavaş yavaş soğuyacak. Major olarak 18 bin yıldan beri biz küresel ısınmadayız. Zaman zaman çok şiddetli soğumalar da gördük. Geçtiğimiz sene 4 Temmuz'da Dünya Meteoroloji Örgütü, 'Süper El Nino gelme ihtimali çok fazla' dedi ve geldi. Çok sıcak geçti. El Ninonun etkileri hala devam ediyor."

"La Lina denilen çok sert soğuma olayını bekliyoruz"

Sıcaklıkların yavaş yavaş normale doğru seyrettiğini vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Süper EL Nino demek, deniz suyu sıcaklığında yaklaşık 2 derece kadar yukarı çıkmak demek. 14 Temmuz'dan sonra süper El Nino yavaş yavaş azalmaya başladı. Çünkü deniz suyu sıcaklığı 21.1'den 21'lere düştü tüm dünya ortalamasında. Eylül ayı ortalama sıcaklıklarını mevsim normallerine çekti. Sonraki süreçte 'La Lina' dediğimiz çok sert soğuma olayını bekliyoruz. Ciddi olarak bu yıl bir soğumanın gerçekleşmesi sürpriz olmayacaktır" diye konuştu.

Yağışlı bir Eylül ayı bekleniyor

İzmir Körfezi'nde geçtiğimiz sene 20 Temmuz gibi 32.7 ile sıcaklık rekorunun kırıldığını belirten Yaşar, 24 ve 26 Temmuz 2023'te de İzmir'de Temmuz sıcaklığının kırıldığını ifade etti. Bu rekorun hem denizde hem de normal havada kırıldığını söyleyen Yaşar, sözlerine şunları da ekledi:

Rekor 43.2 ile kırıldı. Gerçekten çok ısındı. Olağanüstü bir yıl geçirdik. Yavaş yavaş ortalamanın altına düşüyoruz. Eylül ayında eğer bu sıcaklık devam ederse ki edecek gibi, tropikal fırtınalar ortaya çıkar. Bu fırtına Türkiye'ye çok sert vurmaz. Çünkü enerjisini deniz suyu sıcaklığından alır. Enerji bulamayacağı için de Yunanistan kıyılarında kalır. Bize çok güzel bir yağış getirir. Bu Eylül ayında güzel bir yağış alma ihtimalimiz çok yüksek."

Kaynak: İHA

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