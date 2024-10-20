Deniz Yücel'den, Erdoğan'ın 'Lübnan'dan Gelenlere Kapımız Açık" Sözlerine Tepki: "Babanın Tarlasına mı Davet Ediyorsun Arkadaş"

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(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,"Böyle bir savaş döneminde Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa kapımızı açık tuttuk" ifadelerine; "İsrail Orta Doğu'yu boşaltmak için her yeri bombalıyor, bizimki de 'bize gelin' diyor. Suriyeli, Afganistanlı, Pakistanlı, Afrikalı yetmedi, bir de Lübnanlılar gelsin öyle mi? Babanın tarlasına mı davet ediyorsun arkadaş" sözleriyle tepki gösterdi.

Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile ortak basın açıklamasındaki konuşmasında Erdoğan'ın, "Suriye'den ülkemize gelen mülteciler konusunda da kapımız onlara hep açık olmuştur, şu anda da açıktır. Hele böyle bir savaş döneminde, oradan Türkiye'ye gelebilecek olanlar olursa ki bunların içerisinde Lübnan da var. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk" sözlerini eleştirdi.

Yücel, paylaşımında Erdoğan'ın söylemlerine, "İsrail Orta Doğu'yu boşaltmak için her yeri bombalıyor, bizimki de 'bize gelin' diyor. Suriyeli, Afganistanlı, Pakistanlı, Afrikalı yetmedi, bir de Lübnanlılar gelsin öyle mi? Babanın tarlasına mı davet ediyorsun arkadaş" diyerek tepki gösterdi.