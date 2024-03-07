Deniz Yücel: Kadınların Öldürülmediği Bir Türkiye Boynumuzun Borcu

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kadın hakları için verilen mücadele, aydınlık, eşit, özgür bir gelecek için verilen mücadeledir. Kadınların kıyafetinin sorgulanmadığı, 'o saatte orada ne işi varmış' denilmediği, dilediğince kahkaha atabildiği, şiddet görmediği ve en önemlisi öldürülmediği bir Türkiye'yi inşa etmek boynumuzun borcu" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın emeğin, alın terinin, üretimin, kadın hak mücadelesinin günü olduğuna vurgu yaptı. Yücel, "Bundan 167 yıl önce 8 Martta ABD'deki bir tekstil fabrikasında 129 kadının ölümüyle sonuçlanan yangın, dünyada kadın hak mücadelesinin başlangıcı olmuştur. Evde, işte toplumun her alanında üreten, hayata değer katan kadınların verdiği mücadele, eşit ve özgür bir gelecek mücadelesidir" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN BİR GECEDE ÇIKILMASIYLA KADINLARIN KAZANIMLARI, HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERİ ÖNÜNDE BİR DUVAR ÖRÜLMÜŞTÜR
Kadına yönelik şiddetin bugün Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Yücel açıklamasında şunları söyledi:
"Ülkemizi, 22 yıldır kadını birey olarak görmeyen, onu aile ve anne kalıpları içinde tutmayı hedefleyen bir zihniyet yönetmektedir. Kadın-erkek eşitliğinin fıtrata uygun olmadığını, anneliği reddeden kadının eksik, yarım olduğunu, kadının tek kariyerinin annelik olduğunu söyleyen bir zihniyet yönetmektedir. Kadına yönelik şiddeti önlemede çok önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılmasıyla kadınların kazanımları, hakları ve özgürlükleri önünde bir duvar örülmüştür. AKP tarafından, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un nafakanın ve kadınların medeni haklarının tartışmaya açıldığı her dakika kadınlar öldürülmeye devam ediyor. Kocaları, sevgilileri, babaları hatta çocukları tarafından öldürülen kadınları 'rakam' vererek veri paylaşmanın üzüntüsünü yaşasak da kamuoyunu bilgilendirmek adına son zamanların açıklanan çarpıcı rakamı şöyle: Türkiye'de 27 Şubat Salı günü 24 saatte tam yedi kadın yurttaşımız hayatlarındaki erkekler tarafından öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun öldürülen kadınların anısına kurduğu 'Anıt Sayaç'ta yer alan verilere göre son 10 yılda 3 bin 850 kadın öldürüldü. İşte bu karanlık zihniyet, 8 Martları bayram havasında kutlamanın önündeki en büyük engeldir.
KADINLARIN ÖLDÜRÜLMEDİĞİ BİR TÜRKİYE BOYNUMUZUN BORCU…
Kadınların kıyafetinin sorgulanmadığı, 'o saatte orada ne işi varmış' denilmediği, dilediğince kahkaha atabildiği, şiddet görmediği ve en önemlisi öldürülmediği bir Türkiye'yi inşa etmek boynumuzun borcu…
Seçme ve seçilme hakkı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, dünya ülkelerinden 88 yıl önce kadınlarımıza verilmiş bir haktır. Kanunen verilmiş bir hakkın, 22 yıllık AKP iktidarınca yok sayılması kabul edilemez.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadınların özgürce yaşayabilecekleri bir ülkeyi kurmak için çalışıyoruz. Bu iktidarın, kadının aile, iş, sosyal yaşam alanında önüne ördüğü duvarları yıkacağız. Kadınların fikri ve emeğiyle ülkenin aydınlık yarınlarını hep birlikte kuracağız. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacak, güçlendirilmiş ve kadınlara teslim edilmiş bir parlamenter sistemin mimarı olacağız.
8 Mart artık kadınların seslerini duyurmak, haklarını korumak, emeklerine sahip çıkmak zorunda kalacakları bir gün değil, tüm kazanımlarından emin oldukları, özgürce kutlayacakları bir bayram olacak. Her şeye rağmen umutla, mücadele ve dayanışmayla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."
Son Dakika › Güncel › Deniz Yücel: Kadınların Öldürülmediği Bir Türkiye Boynumuzun Borcu - Son Dakika
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yabancı sermaye sayısını ve Türk ekonomisine kattığı destek miktarını açıkladı. Tunç, Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye miktarının 2002'de 15 milyar dolar iken bugün 262 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki yabancı şirket sayısının da 5 bin 600'den 80 bin 500'e yükseldiğini ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Türkiye'nin yatırımcılara kapısının açık olduğunu vurgulayarak ülkenin küresel bir üretim üssüne dönüştüğünü söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Bayat Atatürk İlkokulu'nda açılan sergide, 4.sınıf öğrencilerinin atasözü ve deyimleri canlandırıldığı üç boyutlu çalışmaları yer aldı. Sergi, öğrencilerin söz varlığını zenginleştirme ve dili iyi kullanarak düşünce dünyasını geliştirmek amacıyla 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ramazanda Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Batman'da aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 bin 500 kişiye her gün iftar verilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 2022'de 25 ilde başlatılan ve 2023'te 81 ilde bir gün olarak düzenlenen iftar organizasyonu, bu yıl 81 ilde ramazan boyunca her gün olacak şekilde genişletildi. İhtiyaç sahiplerine yemek vermenin dışında, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek paylaşma ve dayanışma ruhunu sürdürmeyi hedefleyen organizasyon, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyor.
Kastamonu'da geçen yıl bir restoranda çıkan kavgada Erdal Kabasakal silahla vurularak öldürülmüştü. Mahkeme heyeti, Devlethan Y'yi kasten öldürme suçundan 25 yıl, Ahmet Y. ve H.Y'yi kasten öldürmeye yardım suçundan 8'er yıl 4'er ay, Ergül K'yi ise 17 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2023 yılında 741 bin 925 yerli ve yabancı turist ağırlayan Samsun'un 2024 yılındaki hedefinin 1 milyon olduğu bildirildi. Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Samsun'un turizmde çeşitlilik anlamında birçok Anadolu ilinden daha önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Almaz, Samsun'un doğal güzellikleri, denizi, gastronomisi, kültürel ve tarihi dokusuyla turizm potansiyelini daha verimli kullanmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ayrıca Samsun'un gastronomisini öne çıkarmaya çalıştıklarını ve doğal güzelliklerini, yaylalarını, ormanlarını ve köylerini turizme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Geçen yıl 741 bin 925 turist ağırlayan Samsun'un 2024 yılındaki hedefi ise 1 milyon turist.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, mesajında, 'Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' dedi.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, dar alanda pas ve çift kale maç çalışmaları yaptı. Sakatlığı devam eden Benasser katılmazken, Emre Kılınç idmanda yer aldı. Samsun ekibi, yarın yapacakları idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada, A.D'nin kullandığı otomobil ile M.A. idaresindeki odun yüklü kamyon çarpıştı. Otomobil sürücüsü A.D hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü M.A. gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yenilediği Bakırköy Cumhuriyet Meydanı açıldı.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte yılın iki ayında kaçakçılık ile ilgili 43 operasyon yapıldığını açıkladı. Vali Baydaş, güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, narkotik olaylarında 138 operasyon gerçekleştirildiğini ve uyuşturucuyla mücadelede 211 uygulama yapıldığını belirtti. Ayrıca, yakalama emri bulunanlara yönelik yapılan çalışmalarda 408 kişi yakalandı ve kaçakçılıkla ilgili 43 operasyon gerçekleştirildi.
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