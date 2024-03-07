Deniz Yücel: Kadınların Öldürülmediği Bir Türkiye Boynumuzun Borcu

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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kadın hakları için verilen mücadele, aydınlık, eşit, özgür bir gelecek için verilen mücadeledir. Kadınların kıyafetinin sorgulanmadığı, 'o saatte orada ne işi varmış' denilmediği, dilediğince kahkaha atabildiği, şiddet görmediği ve en önemlisi öldürülmediği bir Türkiye'yi inşa etmek boynumuzun borcu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın emeğin, alın terinin, üretimin, kadın hak mücadelesinin günü olduğuna vurgu yaptı. Yücel, "Bundan 167 yıl önce 8 Martta ABD'deki bir tekstil fabrikasında 129 kadının ölümüyle sonuçlanan yangın, dünyada kadın hak mücadelesinin başlangıcı olmuştur. Evde, işte toplumun her alanında üreten, hayata değer katan kadınların verdiği mücadele, eşit ve özgür bir gelecek mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN BİR GECEDE ÇIKILMASIYLA KADINLARIN KAZANIMLARI, HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERİ ÖNÜNDE BİR DUVAR ÖRÜLMÜŞTÜR

Kadına yönelik şiddetin bugün Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Yücel açıklamasında şunları söyledi:

"Ülkemizi, 22 yıldır kadını birey olarak görmeyen, onu aile ve anne kalıpları içinde tutmayı hedefleyen bir zihniyet yönetmektedir. Kadın-erkek eşitliğinin fıtrata uygun olmadığını, anneliği reddeden kadının eksik, yarım olduğunu, kadının tek kariyerinin annelik olduğunu söyleyen bir zihniyet yönetmektedir. Kadına yönelik şiddeti önlemede çok önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılmasıyla kadınların kazanımları, hakları ve özgürlükleri önünde bir duvar örülmüştür. AKP tarafından, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un nafakanın ve kadınların medeni haklarının tartışmaya açıldığı her dakika kadınlar öldürülmeye devam ediyor. Kocaları, sevgilileri, babaları hatta çocukları tarafından öldürülen kadınları 'rakam' vererek veri paylaşmanın üzüntüsünü yaşasak da kamuoyunu bilgilendirmek adına son zamanların açıklanan çarpıcı rakamı şöyle: Türkiye'de 27 Şubat Salı günü 24 saatte tam yedi kadın yurttaşımız hayatlarındaki erkekler tarafından öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun öldürülen kadınların anısına kurduğu 'Anıt Sayaç'ta yer alan verilere göre son 10 yılda 3 bin 850 kadın öldürüldü. İşte bu karanlık zihniyet, 8 Martları bayram havasında kutlamanın önündeki en büyük engeldir.

KADINLARIN ÖLDÜRÜLMEDİĞİ BİR TÜRKİYE BOYNUMUZUN BORCU…

Kadınların kıyafetinin sorgulanmadığı, 'o saatte orada ne işi varmış' denilmediği, dilediğince kahkaha atabildiği, şiddet görmediği ve en önemlisi öldürülmediği bir Türkiye'yi inşa etmek boynumuzun borcu…

Seçme ve seçilme hakkı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, dünya ülkelerinden 88 yıl önce kadınlarımıza verilmiş bir haktır. Kanunen verilmiş bir hakkın, 22 yıllık AKP iktidarınca yok sayılması kabul edilemez.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadınların özgürce yaşayabilecekleri bir ülkeyi kurmak için çalışıyoruz. Bu iktidarın, kadının aile, iş, sosyal yaşam alanında önüne ördüğü duvarları yıkacağız. Kadınların fikri ve emeğiyle ülkenin aydınlık yarınlarını hep birlikte kuracağız. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacak, güçlendirilmiş ve kadınlara teslim edilmiş bir parlamenter sistemin mimarı olacağız.

8 Mart artık kadınların seslerini duyurmak, haklarını korumak, emeklerine sahip çıkmak zorunda kalacakları bir gün değil, tüm kazanımlarından emin oldukları, özgürce kutlayacakları bir bayram olacak. Her şeye rağmen umutla, mücadele ve dayanışmayla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."