Denizcilik Bayramı Akçakoca'da Kutlandı - Son Dakika
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Denizcilik Bayramı Akçakoca'da Kutlandı

Denizcilik Bayramı Akçakoca\'da Kutlandı
01.07.2026 21:11
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Liman mevkisindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) dalgıçları denizde Türk bayrağı açtı.

Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ve Belediye Başkan Vekili Alev Ünal açılışta yaptıkları konuşmada, Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin simgesi 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından küçükler, yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorisinde yüzme yarışması düzenlendi.

Tek sandal ve kano yarışlarının yanı sıra halat çekme ve yağlı direkte bayrak kapma yarışlarını vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Düzce Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ile protokol üyeleri, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizcilik Bayramı Akçakoca'da Kutlandı - Son Dakika

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