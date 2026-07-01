Denizcilik Bayramı'nda 100. Yıl Kutlaması - Son Dakika
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Denizcilik Bayramı'nda 100. Yıl Kutlaması

Denizcilik Bayramı\'nda 100. Yıl Kutlaması
01.07.2026 16:32
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Kocaeli'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı törenle kutlandı, denizciliğin önemi vurgulandı.

Kocaeli'nin Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Kandıra ilçesindeki Kefken Limanı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli'nin hem Marmara hem de Karadeniz kıyısında yer almasıyla denizcilik faaliyetleri açısından stratejik konuma sahip olduğunu söyledi.

Denizlerdeki bağımsızlığın nişanesi olan Kabotaj Kanunu'nun denizlere daha çok sahip çıkma ve buradaki faaliyetlerini daha fazla önemseme sorumluluğunu yüklediğini belirten Ayhan, ülkeler arası rekabetin günümüzde deniz alanlarına kaydığına işaret etti.

Ayhan, tam bağımsızlık için karada güçlü olmanın yeterli olmadığını vurgulayarak, "Mavi Vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimize sahip çıkarak, daha müreffeh yarınlara güvenle bakmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert de denizciliğin sadece ulaşım faaliyeti değil ticaretin, kalkınmanın, güvenliğin ve güçlü geleceğe uzanan vizyonun temel unsuru olduğunu vurgulayarak, Türk denizciliğinin uluslararası alanda her gün daha da güçlendiğini ve "Mavi Vatan" vizyonuna önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel de Türkiye'de denizcilik faaliyetlerinin dörtte birinin Kocaeli'de gerçekleştirildiğini belirterek, çocukların denizciliğe daha fazla yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından denize çelenk bırakıldı.

Kano ve halk oyunları gösterisiyle devam eden etkinlik, vatandaşların katıldığı tekne gezisiyle sona erdi.

Karamürsel Alp'in anıt kabrinde dua edildi

Karamürsel ilçesinde Osmanlı Devleti'nin ilk denizcisi olarak kabul edilen Karamürsel Alp'in anıt mezarında tören düzenlendi.

Törende, İlçe Müftülüğü din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bamyacı, siyasi parti ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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