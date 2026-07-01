Denizcilik Bayramı'nda Askeri Gemilere Ziyaret - Son Dakika
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Denizcilik Bayramı'nda Askeri Gemilere Ziyaret

Denizcilik Bayramı\'nda Askeri Gemilere Ziyaret
01.07.2026 13:21
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Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik gemileri ziyarete açıldı.

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı.

Marmaris'te Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bünyesinde görev yapan "TCSG-82" botu, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ İskelesi'nde kapılarını açtı. Ziyaretçilere, görevli personel tarafından bot hakkında bilgi verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kaş gemisi ise Bodrum'da vatandaşların ziyaretine açıldı. Yalıkavak Limanı'na demirleyen askeri gemiyi yakından görmek isteyen vatandaşlar, saat 10.00 itibarıyla alınmaya başlandı.

Ayrıca vatandaşlar, Bodrum Limanı'na demirleyen Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bünyesinde görev yapan TCSG-106 botunu da ziyaret etti.

Fethiye'de ise Sahil Güvenlik TCSG-911 botu limanda ziyaretçilerini ağırladı. Vatandaşlar çocuklarıyla askeri personel eşliğinde botu gezdi.

Gemiler, bugün saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizcilik Bayramı'nda Askeri Gemilere Ziyaret - Son Dakika

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