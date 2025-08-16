Denizde Boğulma Tehlikesi: Anne ve Oğul Kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Güzelyalı Mahallesi mevkisinde denize giren Afganistan uyruklu Meryem M. (33) ve oğlu Ali Rıza M. (14), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaranları ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan anne ve oğlu, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine kaldırıldı.