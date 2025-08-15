Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yalı Mahallesi Avukatlar Sitesi sahilinde 13 Ağustos'ta kızıyla denizde boğulma tehlikesi geçiren Yılmaz Kurt (45), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aynı hastanede tedavi gören kızı Zeynep Kurt'un (7) ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Denizde Boğulma Tehlikesi: Yılmaz Kurt Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?