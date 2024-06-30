Denizde görsel şölen: 1 kilometrelik Türk bayrağı açıldı - Son Dakika
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Denizde görsel şölen: 1 kilometrelik Türk bayrağı açıldı

Mersin'de gerçekleştirilen Güneş ve Deniz Festivali kapsamında deniz üstünde yapılan etkinlikler büyüleyici bir görsel şölene dönüştü. Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından sergilenen gösteri sırasında deniz yüzeyine 1 kilometrelik Türk bayrağı açıldı.

30.06.2024 15:51
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Denizde görsel şölen: 1 kilometrelik Türk bayrağı açıldı

MERSİN - Mersin'de Güneş ve Deniz Festivali kapsamında deniz üstünde gerçekleştirilen etkinlikler görsel şölene dönüştü. Mersin Valiliği ile Mezitli Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Akdeniz Bölge Komutanlığınca sergilenen gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, deniz yüzeyinde 1 kilometrelik Türk bayrağı açıldı.

Mezitli ilçesi Soli Pompeipolis sahilinde gerçekleştirilen festivalin ilk gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Pompeipolis sahilinde stantlar kurulurken, 14-18 yaş arası çocukların katılımıyla yüzme yarışı düzenlendi.

Deniz üstünde görsel şölen büyüledi

1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nın da kutlandığı etkinlik dolayısıyla Taşkıran sahiline çok sayıda vatandaş akın ederken, Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı askerler, altına taşıyıcı eklenen 1 kilometrelik Türk bayrağını deniz yüzeyine taşıdı. Taşıma işlemine zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti. Vali Ali Hamza Pehlivan ile beraberindeki heyet, Pompeipolis sahilinde Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter ve gemiler eşliğinde sergilenen flyboard gösterilerini izledi. Deniz yüzeyinde helikopter ve gemilerle gerçekleştirilen gösteriler, adeta görsel şölene dönüşürken izleyenleri büyüledi.

Sahilde açılan stantları gezen Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada Mezitli ilçesindeki Soli Pompeopolis Antik Kenti'nin dünyanın en eski, en kadim antik kentlerinden birisi olduğunu söyledi. Soli Pompeopolis'in bir antik kent olmanın ötesinde aynı zamanda dünyanın en eski limanlarından birini bünyesinde barındırdığını ifade eden Pehlivan, "Soli demek, güneş demek. Geçtiğimiz yıllarda Mezitli ilçemizde Güneş Festivali adı altında etkinlikler gerçekleştiriyorduk. Bu yıl 1 Temmuz'un da Kabotaj Bayramı olması hasebiyle hem Kabotaj Bayramı'nı kutlamak, bu vesileyle de Güneş Festivali'ne bir isim daha eklemek suretiyle Deniz ve Güneş Festivali olarak turizm ve tanıtım maksatlı bir faaliyete döndürmek istedik" dedi.

Türkiye'nin deniz kıyısı itibarıyla 8 bin 333 kilometre uzunluğa sahip olduğunu ifade eden Pehlivan, bunun 321 kilometresinin Mersin'de yer aldığını söyledi. Mersin'in bir sahil şehri olduğunu vurgulayan Pehlivan, şöyle devam etti: "Akdeniz'in hemen kıyısındayız. Akdeniz, malumunuz bizim mavi vatan olarak addettiğimiz, nitelendirdiğimiz kara sularımızı içeren bir değerimiz. Biz bu etkinliklerle bir yandan Kabotaj Bayramı'mızı kutlamış oluyoruz. Bu bayram vesilesiyle dünden bugüne hem aziz ecdadımızın karada olduğu gibi denizde vermiş olduğu mücadeleleri hatırlıyoruz, aziz ecdadımızı yad ediyoruz. Bir yandan da Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, Türkiye Yüzyılı'nı topyekun bir şekilde herkesin kattığı katılımıyla inşa ettiğimiz bu günlerde bir yandan denizlerimize dikkat çekmek, bir yandan da bunu yaparken tabii deniz demek elbette ki bir yönüyle stratejik bir önemi ifade ediyor, bir yönüyle ekonomiyi, bir yönüyle turistin hasılı denizle ilgili bütün konuları gündemimize gelmiş oluyor.

Kaynak: İHA

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