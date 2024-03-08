Denizden gelen hortum kamerada: Seralara yaklaştıkça 'çabuk gitsin, kesilsin' diye dua ettiler - Son Dakika
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Denizden gelen hortum kamerada: Seralara yaklaştıkça 'çabuk gitsin, kesilsin' diye dua ettiler

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Antalya'nın Demre ilçesinde denizden gelen hortumun seralara verdiği zarar dron ile görüntülendi. Hortumun seralara yaklaştığı sırada vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. 175 dekarlık alanda 88 kişinin etkilendiği hortumun verdiği zarar ise tespit edildi.

08.03.2024 15:34
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Denizden gelen hortum kamerada: Seralara yaklaştıkça 'çabuk gitsin, kesilsin' diye dua ettiler

Yeni görüntüleri ortaya çıkan Demre'deki hortumda vatandaşlar büyük korku yaşadı

175 dekarlık alanda 88 kişinin etkilendiği hortumun seralara verdiği zarar dron ile görüntülendi

Üretici kadın: "Hortum var diye telefon geldi, baktığımda seralarımız gitmişti"

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde 3 gün önce denizden gelip onlarca serayı yerle bir eden hortumun yeni görüntüleri ortaya çıkarken, vatandaşların hortumun seralara yaklaştığı sırada 'Allah'ım sen koru, çabuk gitse bari ve kesil kesil' diyerek yaşadıkları korku da görüntülere yansıdı. 175 dekar alanda 88 üreticinin etkilendiği hortumun verdiği zarar ise dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Antalya, 5 Mart tarihinde yaşanan kabusun yeni görüntüleri felaketi gözler önüne serdi. Kentte merkez ilçeler sağanaktan etkilenirken, batı ilçelerinden Demre ve Kumluca'da hortum seraları yerle bir etti. Demre'de denizden çıkan hortum, Beymelek Mahallesi'nde onlarca naylon seraya zarar verdi, elektrik direklerini yıktı.

"Kesil, kesil' diyerek dua ettiler"

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hortumun seralara zarar verdiği sırada vatandaşların korku dolu anlar yaşaması da yer aldı. Denizden çıkıp, seralara yaklaşan hortum esnasında vatandaşların, 'Allah'ım sen koru, çabuk gitse bari ve kesil, kesil' diyerek yaşadığı korku, afetin yaşattığı korkuyu gözler önüne serdi.

Hortumuz zarar verdiği alan dron ile havadan görüntülenirken, üreticiler de zarar gören seralarında ürünlerini toplamaya başladı.

"Hortum var diye telefon geldi, baktığımda seralarımız gitmişti"

Çiftçi Bilal İbik, "Halimizi görüyorsunuz. Turizm bakanımız geldi. Devletimizden yardım bekliyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok, doğal afet bu. Kalan ürünlerimizi ekmek paramız için topluyoruz" dedi. Bir başka çiftçi ise o anları şu sözlerle özetledi: "Evdeydim ve eşim telefon açıp 'hortum var' dedi. Baktım ve tüm seralarımız gitmişti"

175 dekarlık alanda 88 kişi etkilendi

Bölgede hortum sonrası ise hasar tespit çalışmalarına hemen başlanıldı. Yaklaşık 2 gündür süren çalışmalarda Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu'ndan edinilen bilgiye göre şuana kadar 175 dekarlık alanda 88 kişiyi etkilediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Antalya, Demre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizden gelen hortum kamerada: Seralara yaklaştıkça 'çabuk gitsin, kesilsin' diye dua ettiler - Son Dakika

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