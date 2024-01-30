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Denize kıyısı olmayan Tokat, dünyanın en büyük pazarlarına somon ihraç ediyor - Son Dakika
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Denize kıyısı olmayan Tokat, dünyanın en büyük pazarlarına somon ihraç ediyor

Tokat'ın Almus ilçesinde, Rusya başta olmak üzere Japonya ve Çin'e ihracat edilecek olan balıkların toplama işlemi başladı. Günde 15 ton sevkiyatı yapılan balıklar temizleme işlemi yapıldıktan sonra ihraç ediliyor. Tokat'ın Almus ilçesinde tarım arazilerini sulamada kullanıldığı gibi elektrik üretilen ve yaz aylarında da bölge turizmine katkı sağlayan baraj gölünde ilçe halkı tarafından kafes balıkçılığı yapılıyor. Onlarca tesisin bulunduğu gölde yılda yaklaşık 6 bin ton balık üretiliyor. Üretilen balıklar başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine Japonya ve Çin'e ihraç ediliyor. Havaların soğuması ile birlikte bazı balıkçılar teknelerle barajın içindeki kafeslere giderek balıkçı süzgeçleri ile tuttukları balıkları buz dolu büyük saklama kaplarına koyuyor. İnsan gücüyle toplanan balıklar yine teknelerle baraj kenarına çekiliyor. Büyük kaplara konulan balıklar vinç yardımı ile sevkiyatı yapılacak araçlara yükleniyor. Yaklaşık 10 kişilik grup 15 tonluk balığı 1 günde sevkiyat için hazırlıyor. Sevkiyatı gerçekleşen balıklar deniz kıyısındaki çiftliklere gönderiliyor. Yaklaşık 2-3 kilogram ağırlığa geldiğinde ihraç edilen balıklar şehir ekonomisine de katkı sağlıyor. Tokat'ın Almus ilçesinde somon yetiştiriciliği yapan 46 yaşındaki Sadullah Sezer; 'Almus'ta somon yetiştiriciliği yapıyoruz. Buradan da yurt dışına gönderiyoruz. İşleme fabrikasında işlenen balıklar Rusya, Çin ve Japonya'ya ihraç ediliyor. Bugün 15 ton yükleme yaptık. Devamı da gelecek inşallah. Her sene ihracata yaklaşık 100 ton somon balığı gönderiyoruz' dedi.

Denize kıyısı olmayan Tokat, dünyanın en büyük pazarlarına somon ihraç ediyor
30.01.2024 - 00:13,
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Denize kıyısı olmayan Tokat, dünyanın en büyük pazarlarına somon ihraç ediyor

TOKAT - Tokat'tın Almus ilçesinde, Rusya başta olmak üzere Japonya ve Çin'e ihracat edilecek olan balıkların toplama işlemi başladı. Günde 15 ton sevkiyatı yapılan balıklar temizleme işlemi yapıldıktan sonra ihraç ediliyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde tarım arazilerini sulamada kullanıldığı gibi elektrik üretilen ve yaz aylarında da bölge turizmine katkı sağlayan baraj gölünde ilçe halkı tarafından kafes balıkçılığı yapılıyor. Onlarca tesisin bulunduğu gölde yılda yaklaşık 6 bin ton balık üretiliyor. Üretilen balıklar başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine Japonya ve Çin'e ihraç ediliyor. Havaların soğuması ile birlikte bazı balıkçılar teknelerle barajın içindeki kafeslere giderek balıkçı süzgeçleri ile tuttukları balıkları buz dolu büyük saklama kaplarına koyuyor. İnsan gücüyle toplanan balıklar yine teknelerle baraj kenarına çekiliyor. Büyük kaplara konulan balıklar vinç yardımı ile sevkiyatı yapılacak araçlara yükleniyor. Yaklaşık 10 kişilik grup 15 tonluk balığı 1 günde sevkiyat için hazırlıyor. Sevkiyatı gerçekleşen balıklar deniz kıyısındaki çiftliklere gönderiliyor. Yaklaşık 2-3 kilogram ağırlığa geldiğinde ihraç edilen balıklar şehir ekonomisine de katkı sağlıyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde somon yetiştiriciliği yapan 46 yaşındaki Sadullah Sezer; "Almus'ta somon yetiştiriciliği yapıyoruz. Buradan da yurt dışına gönderiyoruz. İşleme fabrikasında işlenen balıklar Rusya, Çin ve Japonya'ya ihraç ediliyor. Bugün 15 ton yükleme yaptık. Devamı da gelecek inşallah. Her sene ihracata yaklaşık 100 ton somon balığı gönderiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Japonya, Rusya, Almus, Tokat, Balıkçılık, İhracat, Tarım, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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