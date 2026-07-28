Denizli Büyükşehir Belediyesi ve 14 ilçe belediyesi CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve 14 ilçe belediyesi CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve 14 ilçe belediyesi CHP\'den istifa ederek YENİ Parti\'ye katıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile 14 ilçe belediye başkanı, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı.

(ANKARA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile 14 ilçe belediye başkanı, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı. Ortak açıklamada, kararın yereldeki başarıyı ulusal bir vizyonla sürdürme amacıyla mücadeleye YENİ Parti çatısı altında devam edileceği ifade edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve 14 ilçe belediye başkanı, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını duyurdu. Ortak açıklamada YENİ Parti çatısı altında mücadeleye devam edileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sizlerin takdiri, güveni ve desteğiyle üstlendiğimiz belediye başkanlığı görevini; ilk günkü heyecan, azim ve sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Gelişen, değişen ve büyüyen Türkiye'mizde; yerel yönetimlerdeki birikimlerimizi daha güçlü bir vizyonla taçlandırmak, halkımıza hak ettiği en kaliteli hizmeti sunabilmek adına tarihi bir adım atıyoruz. Bizler, ortak aklı, hizmet odaklı siyaseti ve kentlerimizin geleceğini merkeze alan 15 belediye başkanı olarak; Ülkemizin içinde bulunduğu bu darboğazdan çıkarabilmek, milletimize daha etkin hizmet edebilmek ve yerelde yakaladığımız başarı ivmesini ulusal bir vizyonla buluşturmak amacıyla Yeni Parti çatısı altında mücadelemizi sürdürme kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, sadece bir siyasi tercih değil; ülkemize, milletimize ve geleceğimize duyduğumuz derin sorumluluğun bir tezahürüdür. Bugüne kadar bizlere güvenen, dualarını ve desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ülkemizin ve tüm vatandaşlarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

AÇIKLAMADA İMZASI OLAN BELEDİYE BAŞKANLARI ŞÖYLE:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, Çardak Belediye Başkanı Ali Altıner, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediyesi ve 14 ilçe belediyesi CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
İtalyan Mahkemesinden Mauro Icardi’yi sevindiren karar, mahkeme Wanda’nın nafaka talebini reddetti İtalyan Mahkemesinden Mauro Icardi’yi sevindiren karar, mahkeme Wanda'nın nafaka talebini reddetti
Hatay’da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu
Milyonları ilgilendiren değişiklik e-Devlet detayı dikkat çekti Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti
Türk vatandaşlarına kötü haber Karadağ’a girişte artık vize istenecek Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek

21:58
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
21:25
Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
21:14
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
20:25
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Irak, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
19:12
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 22:32:51. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi ve 14 ilçe belediyesi CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.