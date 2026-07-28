Denizli Büyükşehir Belediyesi ve 14 ilçe belediyesi CHP\'den istifa ederek YENİ Parti\'ye katıldı

(ANKARA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile 14 ilçe belediye başkanı, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı. Ortak açıklamada, kararın yereldeki başarıyı ulusal bir vizyonla sürdürme amacıyla mücadeleye YENİ Parti çatısı altında devam edileceği ifade edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve 14 ilçe belediye başkanı, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını duyurdu. Ortak açıklamada YENİ Parti çatısı altında mücadeleye devam edileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sizlerin takdiri, güveni ve desteğiyle üstlendiğimiz belediye başkanlığı görevini; ilk günkü heyecan, azim ve sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Gelişen, değişen ve büyüyen Türkiye'mizde; yerel yönetimlerdeki birikimlerimizi daha güçlü bir vizyonla taçlandırmak, halkımıza hak ettiği en kaliteli hizmeti sunabilmek adına tarihi bir adım atıyoruz. Bizler, ortak aklı, hizmet odaklı siyaseti ve kentlerimizin geleceğini merkeze alan 15 belediye başkanı olarak; Ülkemizin içinde bulunduğu bu darboğazdan çıkarabilmek, milletimize daha etkin hizmet edebilmek ve yerelde yakaladığımız başarı ivmesini ulusal bir vizyonla buluşturmak amacıyla Yeni Parti çatısı altında mücadelemizi sürdürme kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, sadece bir siyasi tercih değil; ülkemize, milletimize ve geleceğimize duyduğumuz derin sorumluluğun bir tezahürüdür. Bugüne kadar bizlere güvenen, dualarını ve desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ülkemizin ve tüm vatandaşlarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

AÇIKLAMADA İMZASI OLAN BELEDİYE BAŞKANLARI ŞÖYLE:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, Çardak Belediye Başkanı Ali Altıner, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık.