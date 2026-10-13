Denizli Çal'da otomobil dereye devrildi, 33 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Denizli Çal'da otomobil dereye devrildi, 33 yaşındaki sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Çal ilçesinde bir otomobil Akkent Mahallesi yakınlarında dereye devrildi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 33 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ömer Kocausta (33) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Akkent Mahallesi yakınlarında dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkartılan Kocausta'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA
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