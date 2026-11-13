Denizli Çivril'de sazlıklar arasında dolaşan saz kedisi kameraya yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde saz kedisi kamerayla kaydedildi.

Çivril Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yürüttükleri çalışmalar sırasında saz kedisine rastladı.

Ekipler tarafından doğal yaşam alanında görüntülenen kedi, sazlıklar arasında bir süre dolaştı. Kedi, daha sonra gözden kayboldu.