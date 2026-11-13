Denizli Çivril'de sazlıklar arasında dolaşan saz kedisi kameraya yakalandı

Denizli Çivril'de sazlıklar arasında dolaşan saz kedisi kameraya yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde saz kedisi, Çivril Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerinin bölgedeki çalışması sırasında kamerayla kaydedildi. Doğal yaşam alanında sazlıklar arasında bir süre dolaşan kedi, daha sonra gözden kayboldu.
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde saz kedisi kamerayla kaydedildi.
Çivril Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yürüttükleri çalışmalar sırasında saz kedisine rastladı.
Ekipler tarafından doğal yaşam alanında görüntülenen kedi, sazlıklar arasında bir süre dolaştı. Kedi, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA
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