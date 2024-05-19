??????? Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 8. kattaki evinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Karşıyaka Mahallesi 2446/3 Sokak'taki 14 katlı apartmanın 8. katında ailesiyle yaşayan Umut Çelik, pencereden zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinde fenalaşan baba Veli ile anne Çiçek Çelik'e sağlık ekipleri müdahale etti.???????
Son Dakika › Güncel › Denizli'de 4 yaşındaki çocuk evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?