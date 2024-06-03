Denizli'de apart dairesinde yalnız yaşayan bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu - Son Dakika
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Denizli'de apart dairesinde yalnız yaşayan bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu

Denizli\'de apart dairesinde yalnız yaşayan bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apart dairesinde yalnız yaşayan Barış Yılmaz, asansör boşluğunda ölü bulundu. Apartta yaşayanlar kötü koku fark edince durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, asansör boşluğunda Yılmaz'ın cesedini buldu. Yapılan incelemede, asansörün çalışmadığı ve kapısının açık olduğu belirlendi. Yılmaz'ın en az 3 gün önce düşerek öldüğü değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.06.2024 12:54
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde apart dairesinde yalnız yaşayan Barış Yılmaz (43), asansör boşluğunda ölü bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Hacıkaplanlar Mahallesi 934 Sokak'taki bir apartta meydana geldi. Apartta yaşayanlar, asansör boşluğundan kötü koku yayılınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğuna inen itfaiye ekipleri, binanın zemin katındaki dairede tek başına yaşayan Barış Yılmaz'ı yaklaşık 3 metre derinlikte buldu.

'DÜŞEREK ÖLDÜ' İHTİMALİ

Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemede; asansörün çalışmadığı ve kapısının açık olduğu belirlenirken, Yılmaz'ın en az 3 gün önce asansör boşluğuna düşerek öldüğü değerlendiriliyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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