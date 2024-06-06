Denizli'de Atatürk Ormanı'nda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Denizli'de Atatürk Ormanı'nda Yangın Çıktı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Alevlere müdahale çalışmaları devam ediyor.

06.06.2024 19:24
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çevresinde fabrikalar ve bir otelin de yer aldığı 100'üncü Yıl Atatürk Ormanı'nda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Akhan ile Karşıyaka mahalleleri arasında bulunan 100'üncü Yıl Atatürk Ormanı'nda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 13 arazöz, 5 tanker, 3 destek aracı ve 55 itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda ekip sevk edildi. Çevresinde fabrikalar ve bir otelin de yer aldığı bölgeye yakın bir noktada başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül de çalışmaları yönetmek için Mobil Komuta Merkezleri'ne geldi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli\'de Atatürk Ormanı\'nda Yangın Çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Atatürk Ormanı'nda Yangın Çıktı - Son Dakika

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