Denizli'de balkonunda Kale biberi kurutan Peksöz yılda 2 ton üretime ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de balkonunda Kale biberi kurutan Peksöz yılda 2 ton üretime ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli\'de balkonunda Kale biberi kurutan Peksöz yılda 2 ton üretime ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de yaşayan Aynur Peksöz, evinin balkonunda coğrafi işaretli Kale biberi kurutarak yılda yaklaşık 2 ton üretim yapıyor. Eşini 8 yıl önce kaybeden Peksöz, ürünlerini başta Denizli olmak üzere İzmir, İstanbul, Ankara ve Muğla'ya gönderiyor.

??? SEBAHATDİN ZEYREK - ??????? Denizli'de, evinin balkonunda coğrafi işaretli Kale biberi kurutan Aynur Peksöz, yılda yaklaşık 2 tonluk üretime ulaştı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde yaşayan Peksöz (60), yaklaşık 8 yıl önce eşini kanser nedeniyle kaybetti. Çocuklarına ve torunlarına destek olmak amacıyla arayışa giren Peksöz, yakınlarının önerisiyle balkonda biber kurutup satmaya başladı. Başta küçük çapta biber kurutan girişimci kadın, oğlunun balkona hazırladığı özel düzenek sayesinde kapasitesini artırdı.

Coğrafi işaretli Kale biberinin büyük bölümünü apartmanının balkonunda kurutan Peksöz, yaklaşık 2 ton biberi başta Denizli olmak üzere il dışına gönderiyor.

Peksöz'ün evi, balkonda asılı yeşil ve sarı renkli kurutmalıklardan dolayı "Biberli ev" olarak da anılıyor.

Üç çocuk annesi Aynur Peksöz, AA muhabirine, balkonundaki biberleri görenlerin fotoğraf ve video çektiğini söyledi.

Eşinin vefatının ardından çocukların eğitim masrafları ve ev kirası nedeniyle çalışmaya başladığını anlatan Peksöz, "Ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Oturup ağlamaktansa çalışıp para kazanmak daha güzel oldu. Ben bu işi 8 senedir yapıyorum. Önce 3 çuval, 5 çuvalla başladım, 'kendim yiyeceğim' diye. Sonra baktım satılıyor. Ondan sonra 500 kilogram, 1 ton derken şu anda 2 ton biber kurutuyorum. Çünkü 3 tane kız torunum var. Onlar okuyorlar, onlara destek olmak zorundayım." dedi.

Biberin yanı sıra erişte, salça ve tarhana da yaptığını anlatan Peksöz, biberleri tanıdığı bir kişinin bahçelerden getirip kendisine ulaştırdığını daha sonra tek tek ipe dizerek kuruttuğunu söyledi.

Biberlerin yaklaşık bir ayda kuruduğunu dile getiren Peksöz, "Hem kışlığımı hazırlıyorum hem ticaret. Elime para geçiyor, gelir oluyor." dedi.

Ürünlerine talebin yoğun olduğunu belirten Peksöz, "Bir şeyler üretmeye, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakalım inşallah daha çok olursa bir dükkan açıp bir şeyler yapmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Peksöz, siparişleri İzmir, İstanbul, Ankara ve Muğla başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerine gönderdiğini dile getirdi.

Peksöz'ün kızı Banu Çegeli ise fırsat buldukça kardeşiyle annesine destek olduğunu ifade etti.

Annesinin biberleri sosyal medya hesabından paylaştığını anlatan Çegeli, "Bir iki videoyla başladık. Derken bir anda milyonlara ulaştı çektiğimiz video. Onunla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Çegeli, balkondaki biberlerin çevrede de ilgi gördüğünü ve yoldan geçenlerin fotoğraf ve video ile kayıt altına aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
İstanbulDenizliÜretimAnkaraGüncelMuğlaİzmirYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Yunanistan’a sert çıkış Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunanistan'a sert çıkış
Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme Azmettirenler de hesap verecek Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme! Azmettirenler de hesap verecek
Kassam Tugayları’na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat’ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 12:40:23. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de balkonunda Kale biberi kurutan Peksöz yılda 2 ton üretime ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement