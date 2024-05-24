Denizli\'de çatı katından düşen kişi hayatını kaybetti

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çatı katındaki evin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

Zeytinköy Mahallesi'ndeki üç katlı binanın çatı katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekibi gönderildi.

Sağlık ekipleri, Hasan G'nin (25) yaşamını yitirdiğini belirledi. Balkondan düştüğü anlaşılan Hasan G'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.