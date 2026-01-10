CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Denizli'de. - Son Dakika
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Denizli'de.

10.01.2026 17:22  Güncelleme: 21:18
Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP'nin yarın yapacağı mitingde halkın sorunlarının dile getirileceğini belirtti. Mitingde adalet, seçim ve halkın talepleri gündeme gelecek.

Haber: Tenzile AŞÇI -  Kamera: Özgür ŞENGÜL

(DENİZLİ) – Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP'nin yarın Denizli'de  yapacağı mitingde halkın sorunlarının dile getirileceğini belirterek, "Bu mitingden 'artık yeter' çıkar, 'seçim' çıkar, 'sandık' çıkar. Aynı zamanda hukuk ve adalet talebi çıkar" dedi.

CHP, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul  Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 80'incisi yarın Denizli'de yapılacak.

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Bilim Merkezi'nin açılışıyla birlikte gerçekleştirilecek miting öncesi Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Doğan, mitingden halkın sorunlarının sesinin yükseleceğini belirtti.

"Şehre gerçekten katma değer sağlayacak bir bilim merkezi"

Mitingin yanı sıra bilim merkezi açılışının da yapılacağını aktaran Doğan, şunları söyledi:

"Yarın genel başkanımızın katılımıyla 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerimizi Merkezefendi'mizde gerçekleştiriyoruz. Hazırız. Şehrimiz hazır, genel başkanımızı bekliyoruz. Demokrasi adına, özgürlük adına Denizli'nin, Merkezefendi'nin hak, hukuk, adalet adına çok söyleyecek sözü var. Aynı zamanda da şehre gerçekten katma değer sağlayacak bir bilim merkezini yarın Merkezefendi'mize, Denizli'mize kazandırıyoruz. Bilim merkezimiz genel başkanımızın teşrifleriyle açılacak. Merkezefendi hem Denizli'nin hem de Ege'nin, hatta Türkiye'nin inci ilçelerinden bir tanesi. Okuma yazma oranı çok yüksek, başarı diliminde yüzde 2'lik dilimin içinde olan bir ilçe. O yüzden akla ve bilime yatırım yapmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bilim merkezimizi belediyemizin öz kaynaklarıyla yaptık. Tamamen öz gelirleriyle gerçekleştirdik. Biraz yorulduk, biraz baskılardan bunaldık ama pes etmedik. Sonunda da güzel bir eser ortaya çıktı."

"80 binin altına düşmemesi gerektiğini düşünüyorum"

Halkın talepleri üzerinden mitinge yoğun katılım beklediğini ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Mitingimizin güzel geçeceğine inanıyorum. Çünkü uzun zamandır şehrimiz, Denizli'miz genel başkanımızı bekliyordu. Yarın Denizli için heyecanlı ve güzel bir gün olacak. Bunun yanı sıra tutuklu belediye başkanlarımız var. Bir kez daha onların yanında olduğumuzu Denizli'den duyuracağız, yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz. Ben gerçekten büyük bir katılım bekliyorum. 80 binin altına düşmemesi gerektiğini düşünüyorum ve bu katılımın olacağına inanıyorum. Bunu çarşıya çıktığımda, aldığım telefonlarda, yaptığım ziyaretlerde hep hissettim ve gördüm. Özellikle kadınlar sürekli soruyor 'Sayın genel başkanımız ne zaman gelecek' diye. Bu özlemi ve hasreti bildiğim için mitingin gerçekten kalabalık olacağını düşünüyorum. Güzel olacak, kalabalık olacak, coşkulu olacak. Denizli ve Merkezefendi, buradan Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e olan desteğini, güvenini ve sevgisini gösterecektir.

"Tüm sıkıntıların bu alandan haykırılacağını düşünüyorum"

Bu mitingden 'artık yeter' çıkar, 'seçim' çıkar, 'sandık' çıkar. Aynı zamanda hukuk ve adalet talebi çıkar. Bunlar genel isteklerdir. Denizli'mizin son dönemde özel bir sıkıntısı var. Denizli ve benim ilçem sanayi ilçesi. Tekstil, kablo ve mermer üzerine kurulu bir sanayi şehriyiz. Maliyetlerin artması, pazarın daralması ve kur baskısı nedeniyle tekstilde büyük daralmalar ve işten çıkarmalar yaşanıyor. Maalesef ilk işten çıkarılanlar da yine kadınlar oluyor. Bu sıkıntıların özel olarak dile getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tüm bu sıkıntıların bu alandan haykırılacağını düşünüyorum. Ancak biz aslında şunu söylüyoruz: Adaletin olmadığı, hukukun üstün olmadığı, siyasetin hukukun üzerine bir sopa gibi sallandığı bir yerde ne ticaret olur, ne üretim olur, ne çiftçi olur. Hiçbir şey olmaz. Eşinizle aranızda bile bir medeni kanun vardır. Her şeyin başı hukuktur. Bizim en önemli dileğimiz ve temennimiz; bir an önce sandığın önümüze gelmesi, ülkemizde adaletin tecelli etmesi, hukukun üstünlüğünün ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanmasıdır."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Merkezefendi, Etkinlikler, Şeniz Doğan, Denizli, Güncel, Son Dakika

