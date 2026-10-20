Denizli'de düğün ve uğurlamalarda silaha karşı 7 bin 27 kişi bilgilendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli'de düğün ve uğurlamalarda silaha karşı 7 bin 27 kişi bilgilendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli\'de düğün ve uğurlamalarda silaha karşı 7 bin 27 kişi bilgilendirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma projesiyle yaz döneminde düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlamalarında 7 bin 27 kişiye bilgilendirme yaptı. Vatandaşlara silah kullanmanın hukuki, hayati sonuçları anlatıldı, havaya ateş etmemeleri istendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" projesi kapsamında yaz döneminde 7 bin 27 kişiye bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlaması gibi organizasyonlara katılan vatandaşlara eğlence amacıyla silah kullanmanın hukuki ve hayati sonuçları anlatıldı.

Vatandaşlara, bir anlık eğlencenin ömür boyu pişmanlığa dönüşmemesi için silahla havaya ateş etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Çalışmalar kapsamında 7 bin 27 kişiye bilgilendirme yapıldığı, broşür dağıtıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
GüvenlikDenizliSünnetGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar
Manchester City’ye futbol tarihini sarsacak ceza Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül İşte talip olan ülke Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke
13:19
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:40
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
11:39
Özgür Özel, Bakan Gürlek’e 750 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin TL tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 13:25:39. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de düğün ve uğurlamalarda silaha karşı 7 bin 27 kişi bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei