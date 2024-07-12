Denizli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Denizli'de sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Şüpheliler, piyasa değerinin altında fiyatlara ürün satışı yaparak 92 kişiyi mağdur etti ve 340 bin 105 lira haksız kazanç elde etti.

12.07.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada piyasa değerinin altında satılan ürünlerin teslim edilmemesi yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Acıpayam ilçesi ve kent merkezinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda kimlikleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sosyal medyada piyasa değerinin altında fiyatlara jeneratör, bisiklet, ayakkabı, lastik ve televizyon gibi ürünler için satış ilanı verdiği, alıcılara güven sağlamak amacıyla ürünlerin gönderildiğine dair kargo evrakı paylaştıkları belirlendi.

Kargo ile maddi değeri çok düşük olan ürünler gönderen şüphelilerin 92 kişiyi mağdur ederek 340 bin 105 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:06 Yeniden Refahlı Doğan Aydal: Anayasa değişmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına kaçabilir Yeniden Refahlı Doğan Aydal: Anayasa değişmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına kaçabilir
12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
09:54 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 13:46:26. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement