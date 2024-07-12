Denizli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Denizli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'de akşam üzeri aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri güçlük çekerek ilerledi. Bazı ağaçlar yola devrildi ve hasarlı kazalar meydana geldi. Belediye ekipleri su birikintilerini tahliye etmeye çalıştı. YSE alt geçidindeki su birikintisi nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi ve trafik ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

12.07.2024 20:34
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Denizli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam üzeri aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ağaçlar yola devrildi ve hasarlı kazalar meydana geldi.

Özellikle Kınıklı, Bağbaşı, Asmalıevler, Kayıhan ve Kıbırşehitleri mahallelerinde belediye ekipleri su birikintilerini tahliye etmeye çalıştı.

Caddede bazı iş yerlerinin önündeki ürünler sağanaktan zarar gördü.

YSE alt geçidindeki su birikintisi nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi.

Trafik ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.???????

Kaynak: AA

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