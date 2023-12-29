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Denizli'de Kamyonet Refüje Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Kamyonet Refüje Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, plakası belirlenemeyen bir kamyonet, Ankara Bulvarı'nda refüje çarptıktan sonra yönlendirme levhasına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli\'de Kamyonet Refüje Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
29.12.2023 - 01:41,
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde refüje çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsü belirlenemeyen 03 BF 403 plakalı kamyonet, Ankara Bulvarı'nda önce refüje ardından da yönlendirme levhasına çarparak durulabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

Erkek sürücü, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset kimlik tespiti ve otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Denizli'de Kamyonet Refüje Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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