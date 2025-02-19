Denizli\'de Kaza: Öğrenci ve Öğretmen Hayatını Kaybetti

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Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencinin cenazeleri, İzmir'de toprağa verildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde dün sporcu öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Kaya Spor Lisesi 9. sınıf öğrencisi Nisa Yıldızer (15) ile Beden Eğitimi Öğretmeni Zeynep Bozkurt'un (64) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'ndaki işlemlerin ardından İzmir'e getirildi.

Yıldızer için Karşıyaka ilçesindeki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, futbol antrenörü anne Gökçe ve eski futbol hakemi baba Korgün Yıldızer ile arkadaşları, Nisa'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yıldızer'in cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir, İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, takım ve okul arkadaşları da katıldı.

İzmir Ege Gelişim Gençlik Spor Kulübü sporcusu ve Yıldızer'in takım arkadaşı Gizem Yılmaz, gazetecilere, kaza anını tam hatırlamadığını söyledi.

Yılmaz, "Biz düz ilerlerken otobüs sola uçtu ve otobüs takla attı. Kaza sonrasını hatırlamıyorum ve bilincim kapalıydı. Kazanın ardından uyandığımda etrafıma baktım, dehşetti. Nisa çok iyi biriydi, çok saf biriydi ve çok gençti. Hep antrenmanda birlikteydik ve çok eğlenceli biriydi. Sporunu, antrenmanını aksatmazdı." ifadelerini kullandı.

Aynı kazada hayatını kaybeden Beden Eğitimi Öğretmeni 64 yaşındaki Zeynep Bozkurt'un cenazesi, yakınları tarafından Karşıyaka'daki Hacı Osman Paşa Camisi'ne getirildi.

Bozkurt'un tabutuna çiçek bırakıldı, oğlu Deniz Bilyap, taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bozkurt'un cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Bozkurt'un ailesi, öğretmen arkadaşları ve öğrenciler katıldı.

Kaza

Denizli'nin Buldan ilçesinde dün, B.G. idaresindeki 35 BYZ 354 plakalı sporcu lise öğrencilerini taşıyan midibüs, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrilmiş, kazada Nisa Yıldızer ile Zeynep Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlenmiş, yaralanan 26 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

İzmir'den hareket eden midibüste, 19-21 Şubat'ta Denizli'de 40 ilden 402 sporcunun yer alacağı Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencilerin bulunduğu öğrenilmişti.