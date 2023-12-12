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Denizli'de Kendisinden Habersiz Kürtaj Yaptırdığını Öne Süren Karısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Denizli'de Kendisinden Habersiz Kürtaj Yaptırdığını Öne Süren Karısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Denizli'de kendisinden habersiz kürtaj yaptırdığını öne süren karısını bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca babasını da yaraladığı için 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Denizli\'de Kendisinden Habersiz Kürtaj Yaptırdığını Öne Süren Karısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
12.12.2023 - 16:23,
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Denizli'de kendisinden habersiz kürtaj yaptırdığını öne sürdüğü karısını bıçakla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Emre Irmak (26), maktulün annesi İpek ve babası Adem Çimen ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen maktulün annesi İpek Çimen, "Çocuğuma 'hamile' diyerek yalan söyledi. Bunda hiç vicdan yok mu? Neden bana getirmedi? Benim çocuğuma iyi bakacağına dair söz vermişti. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Baba Adem Çimen de sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

Son savunması sorulan sanık, mahkemenin vereceği karara saygı duyduğunu belirterek, "Eşimin ailesinden çok özür diliyorum. Çok pişmanım. Bugüne kadar eşimle hiç tartışmamız olmamıştı. Yüce mahkemenin kararına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Cezada indirim uygulanmadı

Mahkeme heyeti, sanığın yargılama sürecindeki tavırlarında pişmanlık görülmediği kanaatine vardığını bildirdi.

"Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, cezada indirim uygulamadı.

Sanık ayrıca bıçakla yaraladığı babası Hikmet Irmak'a karşı işlediği, "Üst soya karşı kemik kırığına sebep olacak şekilde yaralama" suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Davanın geçmişi

Pınarkent Mahallesi'nde geçen yıl 30 Kasım'da Ahmet Emre Irmak kendisinden izinsiz kürtaj yaptırmakla suçladığı eşi Elif Irmak'ı (19) bıçaklayarak öldürmüş, babası Hikmet Irmak'ı da bacağından yaralamıştı.

Otopsi sırasında alınan kan örneğinden genç kadının yakın zamanda kürtaj yaptırmadığı ortaya çıkmıştı.

Sanık hakkında "eşe yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "üst soya yönelik bıçakla kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

İlk duruşmada sanık, bir süre önce halasının kızının kürtaj yaptırdığını, bu konu konuşulurken eşinin kendisini aldattığını ve habersiz çocuk aldırdığını sandığını, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu, uyuşturucu kullandığını, olay sırasında da gaipten sesler duyduğunu öne sürmüştü.

Mahkeme heyeti, cezai ehliyetinin belirlenmesi için sanığı Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etmişti. Hastane, hazırladığı raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirmişti.

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Kaynak: AA
YORUMLAR

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Son Dakika Güncel Denizli'de Kendisinden Habersiz Kürtaj Yaptırdığını Öne Süren Karısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Kendisinden Habersiz Kürtaj Yaptırdığını Öne Süren Karısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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