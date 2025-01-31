Denizli'de Komşusunu Altın Bilezik İçin Öldüren Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de Komşusunu Altın Bilezik İçin Öldüren Kadın Tutuklandı

Denizli\'de Komşusunu Altın Bilezik İçin Öldüren Kadın Tutuklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, komşusu Serpil Girgin'i altın bilezikleri için öldüren Ümmü A., cinayet itirafında bulundu. Girgin'in cesedi çuvalda komşusunun evinde bulundu. İlgili şüpheli ve yardım eden diğer komşu adliyeye sevk edildi.

31.01.2025 16:27  Güncelleme: 16:30
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DENİZLİ'de, çuvalda cesedi bulunan Serpil Girgin'in (54) kolundaki 3 altın bilezik için, komşusu Ümmü A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ümmü A., Girgin'i kahve içme bahanesiyle evine çağırdığını, başına sert cisimle vurup öldürdükten sonra başka bir komşusuyla çuvala koyduklarını itiraf etti.

Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi 2032'nci Sokak'ta oturan Serpil Girgin, 22 Ocak'ta 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Akşam olduğunda eşinin evine dönmediğini gören Mustafa Girgin, telefonla da kendisine ulaşamayınca, 26 Ocak'ta polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. Polis, ihbar üzerine çalışma başlattı. Mahalledeki MOBESE ve diğer güvenlik kamera kayıtları incelendi ancak Girgin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı. Ekipler, Serpil Girgin'in, eşine komşusuna gittiğini bildirmesini dikkate alıp, çalışmaları evin bulunduğu 2032'nci Sokak'ta yoğunlaştırdı. Bölgede detaylı inceleme yapan ekipler, Girgin'in evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusu Ümmü A.'nın evinin bahçesindeki çuvalı fark etti. Polis ekipleri, çuvalın içinde Serpil Girgin'in cesediyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Girgin'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Girgin'in cesedinin bulunduğu evde kiracı olan Ümmü A., gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, Ümmü A.'yı sorguya aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ümmü A., suçunu kabul ederek, Serpil Girgin'i kolundaki 3 bilezik için kahve içme bahanesiyle eve çağırdığını, başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü, ardından da komşusu Türkan Ö.'nün yardımıyla çuvala koyup, evin bahçesine taşıyarak balkon altına sakladıklarını söyledi. Bu ifadenin ardından Türkan Ö. de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Komşusunu Altın Bilezik İçin Öldüren Kadın Tutuklandı - Son Dakika

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