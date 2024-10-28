Denizli'de Orman Yangını 5. Gününde - Son Dakika
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Denizli'de Orman Yangını 5. Gününde

Denizli\'de Orman Yangını 5. Gününde

Merkezefendi'deki Başkarcı Dağı'ndaki orman yangını, 5. günde müdahale devam ediyor.

28.10.2024 14:37
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DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda çıkan orman yangını, 5'inci günde de sürüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Başkarcı Dağı Künarlık mevkisinde 24 Ekim günü saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, 5'inci günde de devam ediyor. Sarp, dik ve kayalık arazide etkili olan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü ile 6 askeri helikopter, 1023 personel, 12 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi ve 67 arazöz havadan ve karadan müdahale ediyor. İş makineleri bölgede yangının önüne şerit açmaya çalışıyor. Gönüllü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlarla jandarma ve belediyenin de ekiplere desteği sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri yangın bölgesine izinsiz giriş yapmak isteyenlere durduruyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Denizli'ye gelerek yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Orman Yangını 5. Gününde - Son Dakika

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