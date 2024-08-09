Denizli'de Otobüs-Karşı Şerit Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
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Denizli'de Otobüs-Karşı Şerit Kaza: 1 Ölü

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde karşı şeride geçen yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İzmir'den Kayseri yönüne giden Süha Turizm firmasına ait otobüs, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü gözaltına alındı.

09.08.2024 12:29
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Denizli'nin Bozkurt ilçesinde karşı şeride geçen yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'den Kayseri yönüne giden Süha Turizm firmasına ait 38 YP 027 plakalı yolcu otobüsü, Tutluca Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek Münür Acar (56) yönetimindeki 20 GC 237 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otobüs şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Otobüs-Karşı Şerit Kaza: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Otobüs-Karşı Şerit Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
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