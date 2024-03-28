Denizli\'de Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
A.S'nin kullandığı 20 ACP 570 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akyol'a (89) çarptı.
Yaralanan Akyol, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Akyol'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü A.S. gözaltına alındı.???????
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Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, bir enerji üretim şirketi tarafından Kütahya İl Özel İdaresi araç parkına hibe edilecek olan 8 kamyonun ilk partisini oluşturan 4 adedinin teslim alındığını açıkladı. İkinci parti kamyonların ise Nisan ayı içerisinde araç parkına dahil olacağı belirtildi.
2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin kent genelinde 14 spor tesisinde, 14 farklı branşta spor tutkunlarına yönelik spor okullarının 2'nci Bahar Dönemi kayıtları başladı.
Muş'ta, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kitapların önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen '60. Kütüphane Haftası' törenle kutlandı. Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, kütüphanelerin bir toplumun aynası olduğunu belirterek, kütüphane kültürünün son yıllarda geliştiğini söyledi. En çok kitap okuyan öğrencilere hediyeler verildi.
Kayseri'de düzenlenen iftarda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli idareciler ve memurlar bir araya geldi. İftar öncesi yapılan konuşmada, eğitimcilerin model olma ve iyi insan yetiştirme sorumluluğu vurgulandı.
Samsun'un Havza İlçe Seçim Kurulu, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği eğitimde, ilçede görev alacak sandık başkanı ve görevlilere seçimde kullanılacak malzemeler, dikkat edilecek hususlar ve sandık kurulu üyelerinin görevleri hakkında bilgi verdi. Eğitime 146 sandıkta görevli 292 kişi katıldı ve seçim sürecinin huzur içinde tamamlanması hedeflendi.
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 15 gram esrar, 27 sentetik ecza, 15 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ataşehir'de Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi sağlanmasını amaçlayan 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesinin programına katıldı. Bakan Bak, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin spor devrimi yaşadığını belirtti. Programda çocuklarla basketbol oynayan Bakan Bak, projenin ikinci etabı için çalışmalara devam ettiklerini ve 1500 okula 57 bine yakın malzeme dağıtacaklarını söyledi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig Play-off Grubu Yarı final 1.maçında Pamukkale Belediyespor, Cumartesi günü Şanlıurfa Bedensel Engelliler ile mücadele edecek. Mavi-beyazlı takım Süper Lig yolundaki bu engeli de aşmak istiyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsın kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, şahsın 'gel lan buraya' diyerek kovaladığı kayınbiraderine ateş ettiği duyuluyor. Olay, saat 02.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesinde meydana geldi. A.Y. ile kayınbiraderi F.D. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.Y. tabancayla kayınbiraderi F.D'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.D. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. A.Y. ise elinden hafif şekilde yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin caddede gerçekleştirdikleri çalışmada 2 mermi kovanı bulundu. Park halindeki bir otomobilde ise küçük çapta hasar meydana geldiği kaydedildi. Dehşet anları kamerada Öte yandan olaya ilişkin dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde, A.Y.'nin 'gel lan buraya' diyerek kovaladığı kayınbiraderine tabancayla ateş ettiği duyuluyor. Ayrıca çevredekilerin 'ne olur yapma' şeklinde bağırarak şahsa engel olmaya çalıştığı anlar da kaydedildi.
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