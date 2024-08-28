Denizli'de Polis Memuru Karşı Şeride Geçerek Hayatını Kaybetti

Burdur'un Çavdır ilçesinde karşı şeride geçerek bordür taşlarına çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti.
Denizli Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Mehmet Arıcan'ın (44) kullandığı 20 GD 408 plakalı otomobil, Denizli- Antalya kara yolu Burdur'un Çavdır ilçesi mevkisinde karşı şeride geçerek, akaryakıt istasyonu kenarındaki bordür taşlarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı sonucu bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekibince yapılan incelemede, sürücü Arıcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Gölhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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