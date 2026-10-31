Denizli\'de rüşvet operasyonunda belediye başkanı ve eşi dahil 5 kişi tutuklandı

Denizli'de rüşvet operasyonunda belediye başkanı ve eşi dahil 5 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Merkezefendi'de belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat ve irtikap suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden belediye başkanı ve eşinin de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BAŞKAN VE EŞİ DAHİL 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
Kaynak: DHA
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