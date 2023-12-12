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Denizli'de sahte zeytinyağı satanlara ceza kesildi - Son Dakika
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Denizli'de sahte zeytinyağı satanlara ceza kesildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılan denetimlerde, sahte zeytinyağı satışı yapan 6 kişiye toplam 479 bin 849 lira ceza kesildi. Denetimlerde, taklit ya da tağşiş ürün olarak satışa çıkarılan 1000 litre zeytinyağı ele geçirildi ve ürünlere el konuldu.

Denizli\'de sahte zeytinyağı satanlara ceza kesildi
12.12.2023 - 15:37,
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Denizli'nin Buldan ilçesinde sahte zeytinyağı sattığı belirlenen 6 kişiye toplam 479 bin 849 lira ceza kesildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Buldan Belediyesine bağlı ekipler, zeytinyağı satışı yapılan pazar yeri, market ve şarküterileri denetledi.

Denetimlerde, zeytinyağı olarak satışa çıkarılmış 1000 litre taklit ya da tağşiş ürün ele geçirildi.

Bu kapsamda 6 satıcıya toplam 479 bin 849 lira ceza uygulanan denetimlerde, ürünlere de el konuldu.

Kaynak: AA
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