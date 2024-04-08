Denizli\'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kumkısık Mahallesinde ilerleyen 64 ADJ 196 plakalı plastik yüklü tırın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevileri fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
??????? İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
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