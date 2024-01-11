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Denizli'de silahla yaralanan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Denizli'de silahla yaralanan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 17 yaşındaki Rahman Ş., bacağından yaralandıktan sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın şüpheli ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Rahman Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Denizli\'de silahla yaralanan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
11.01.2024 - 23:31,
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde silahla yaralanmış olarak bulunan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi'nde kapalı pazar yeri içinde bir kişinin yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından silahla yaralandığı belirlenen Rahman Ş. (17), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olayın şüpheli ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Rahman Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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Pamukkale, Denizli, Fatih, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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