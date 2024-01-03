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Denizli'de taksiye silahlı saldırı: Baba ile iki oğlu cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Denizli'de taksiye silahlı saldırı: Baba ile iki oğlu cezaevine gönderildi

Denizli'nin Çal ilçesinde, bir taksiye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba ile iki oğlu cezaevine gönderildi. Saldırıda yaralanan kadın, oğlunun yardım isteği üzerine saldırının yapıldığı konuma çağrıldığını ifade etti.

Denizli\'de taksiye silahlı saldırı: Baba ile iki oğlu cezaevine gönderildi
03.01.2024 - 14:43,
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Denizli'nin Çal ilçesinde, bir taksiye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba ile iki oğlu cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 29 Aralık'ta Denizler Mahallesi'nde 20 T 0250 plakalı taksiye pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Olay yerinden kaçarak Kaklık Jandarma Karakoluna sığınan taksideki K.A isimli kadın ile arkadaşı U.A'nın yaralandığı belirlendi.

Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucu saldırının şüphelileri olduğu belirlenen K.A'nın kocası M.A.A ile oğulları S.A, T.A. ve O.A, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince M.A.A, S.A. ve O.A. tutuklandı, T.A. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kadının, ifadesinde, oğlu T.A'nın bir kavgada yaralandığını belirterek yardım istediğini ve kendisini silahlı saldırının yapıldığı konuma çağırdığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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