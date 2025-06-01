Denizli\'de 100 yıllık tarihi okul binası yangında küle döndü

Denizli'de Cumhuriyet döneminin ilk okullarından biri olan 2 katlı, ahşap Ortaköy İlkokulu çıkan yangında küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Denizli'nin Çal ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve taşımalı eğitime geçilmesiyle kullanılmayan yaklaşık 100 yıllık tarihi Ortaköy İlkokulu'nda dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

TARİHİ BİNA KÜLE DÖNDÜ

2 katlı ahşap binadaki yangın, kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında bina tamamen yandı.

İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.