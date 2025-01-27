DENİZLİ'de kullandığı motosikletin önünü kaldırıp, trafiği tehlikeye sokan Abdullah A., gözaltına alındı. Abdullah A.'nın ehliyetine el konulup, 48 bin 378 lira ceza kesildi.
Pamukkale ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), paylaşımları nedeniyle sosyal medyada 'Tek teker' olarak bilinen Abdullah A.'nın kullandığı motosikletin kara yolunda önünü kaldırıp, trafiği tehlikeye soktuğunu belirledi. Abdullah A., gözaltına alındı. Trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle Abdullah A.'ya 48 bin 378 lira para cezası kesilirken ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de 'Tek Teker' Motosiklet Sürücüsüne Büyük Ceza - Son Dakika
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