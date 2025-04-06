Denizli'de Temmuz Akyol İçin Adalet Eylemi Düzenlendi

(DENİZLİ) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolarda tutuklanan öğrencilerden Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Temmuz Akyol için Denizli'de eylem düzenlendi. Candoğan parkı önünde toplanan kalabalık Temmuz Akyol için tahliye ve adalet talebinde bulundu. Tutuklu öğrenci Temmuz Akyol'un amcası Şenol Akyol, "Temmuz, bize moral veriyor. Bayramı, çocuğumuzun serbest kalacağı umuduyla geçirdik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu protestolarının ardından tutuklanan öğrencilerden Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Temmuz Akyol için Denizli'de eylem düzenlendi.

Candoğan Parkı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde "Hak, hukuk, adalet" yazılı dövizler taşıdı, "Demokrasiyi savunan gençlerimizi serbest bırakın" yazılı pankart açtı. Gruptakiler, basın açıklamasının ardından Temmuz ve tutuklu tüm öğrenciler için adalet çağrısında bulundu.

"Temmuz'un morali gayet yüksek ve yerinde"

Temmuz Akyol'un amcası Şenol Akyol, eylem öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Temmuz'un morali gayet yüksek ve yerinde. Hatta Temmuz bize moral, motivasyon ve destek veriyor. 'Anne, baba, amca ben bunu yapmak zorundaydım. Bir daha olsa, bir daha yaparım' diyor. Temmuz, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından tutuklama kararıyla önce Metris Cezaevi'ne gönderildi. İki gün orada kaldıktan sonra Silivri Cezaevi'ne sevk edildi. Bayram öncesinde hakim umut verici bir şey söylüyor 'Çarşamba günü tatil olduğu halde geleceğim, itiraz dilekçesine gelip kararımı vereceğim' diyor. Fakat cuma günü, giderken tutukluluk kararını verip gitmiş. Hukukun bile insanları kandırıp aldattığını görebiliyoruz. Bu çok ahlaksızca bir şey. Aile olarak çarşamba günü geldiğimizde çocuğumuz serbest kalır mı umuduyla bayramı geçirdik. Yine de tutuklama kararı çıktı. Şu anda iddianame bekleniyor. Ardından mahkeme günü belirlenecek. Biliyorsunuz, tutukluların iddianamelerinin ne zaman hazırlanacağı belli değil; Ümit Özdağ bile 80 gündür iddianame bekliyor. Bu çocukların iddianameleri ne zaman hazırlanır, mahkeme günü ne zaman verilir bilinmiyor. Şu anda bir belirsizlik içinde bekliyoruz."