Denizli\'de trafik kazasında Afganistan uyruklu sürücü hayatını kaybetti

DENİZLİ'de trafik levhasının direğine çarpan hafif ticari aracın Afganistan uyruklu sürücüsü Golmohammad Nıkjoo (24), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Afganistan uyruklu Golmohammad Nıkjoo, kullandığı 03 BF 403 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüjdeki trafik levhası direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Nıkjoo'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Nıkjoo'nun cenazesi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.