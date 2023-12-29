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Denizli'de trafik kazasında Afganistan uyruklu sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de trafik kazasında Afganistan uyruklu sürücü hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Afganistan uyruklu bir sürücü hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, trafik levhası direğine çarptı. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de trafik kazasında Afganistan uyruklu sürücü hayatını kaybetti
29.12.2023 - 12:02,  Güncelleme: 12:05
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DENİZLİ'de trafik levhasının direğine çarpan hafif ticari aracın Afganistan uyruklu sürücüsü Golmohammad Nıkjoo (24), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Afganistan uyruklu Golmohammad Nıkjoo, kullandığı 03 BF 403 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüjdeki trafik levhası direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Nıkjoo'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Nıkjoo'nun cenazesi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Denizli'de trafik kazasında Afganistan uyruklu sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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