Denizli\'de Uluslararası Halk Dansları Festivali Devam Ediyor

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Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl "Şehirde Dans Var" temasıyla 18'incini düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali, gösterilerle sürüyor.

Kentin farklı ilçelerinde organize edilen festivalde 12 ülkeden 392 dansçının bulunduğu topluluklar, gösteri sunuyor.

Kale ilçesi Efeler Parkı'ndaki gösterilerde ise 6 ülkeden gelen topluluklar danslarını sahneledi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, etkinlikteki konuşmasında dünyanın değişik ülkelerinden gelen ekiplerin gösterilerini izlediklerini, o insanların değerlerini, kültürlerini ve sanatlarını tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti.